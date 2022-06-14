Северодонецк очень сильно сковывает россиян, – советник главы МВД

Оборона этого города дает время и его нужно использовать для получения оружия. Иначе, ценность наших потерь и павших героев не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он также подчеркнул, что если бы за все это время, пока держится Северодонецк, мы постоянно получали бы оружие – его жертва была бы оправданной.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В Северодонецке все меняется каждый час, для эвакуации используют каждое затишье, - Стрюк

Северодонецк на сегодняшний день выполняет одну стратегическую функцию – он сковывает россиян,

– отмечает Андрусов.

Наши партнеры, которые медлят с предоставлением такого нужного оружия Украине – соучастники убийств наших военных, отмечает советник министра МВД.

"Так, как в свое время они тянули с оружием, несмотря на ситуацию в Мариуполе, так происходит и в этот раз", – констатирует Виктор Андрусив.

Россияне объявили призрачные "зеленые коридоры" из Северодонецка

Ситуация в Северодонецке меняется чрезвычайно стремительно, через несколько часов может поступать информация о потере или возобновлении контроля ВСУ над определенными позициями. Но наши защитники отчаянно отстаивают наш Северодонецк и стараются максимально уничтожать врага.

Российские кафиры объявили на завтра "коридоры для эвакуации из Северодонецка", ими пользоваться не стоит, ведь мы четко помним, как враг вел себя с предыдущими эвакуационными путями в других городах, предупреждает советник Монастырского.

Однако он уверяет, что наши бойцы держат надежную оборону и наносят максимальный вред врагу.

Северодонецк не находится в окружении, это значит, что эвакуация оттуда возможна. Однако нельзя назвать ее легкой, частично она затруднена – это связано с уничтожением мостов.

– говорит Виктор Андрусов.

По его словам, ко всем этим событиям ВСУ подготовились и могут частично вывозить гражданских, правда, это все происходит под постоянным обстрелом российских оккупантов .

Ситуация на фронтовой Луганщине

Российские кафиры продолжают штурмовать Северодонецк. В городе продолжаются активные боевые действия.

После того, как россияне оккупировали 95% территории Луганской области, они сосредоточились на захвате Северодонецка. Поэтому в городе одна из наиболее напряженных ситуаций на фронте.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия бросила в семь тактических групп на захват Северодонецка.

Россия пытается отрезать Северодонецк от подконтрольной украинскому правительству территории. Для этого кафиры уничтожают мосты.

Российские военные имели задачу захватить Северодонецк еще до 1 июня. Когда этого не удалось, оккупантам перенесли дедлайн на 10 июня. Однако теперь Кремль дал своей армии время до 22 июня.

Подробно о ситуации на фронте и об обороне Северодонецка: смотрите видео