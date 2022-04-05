В Северодонецке в пятый раз загорелся дом, который россияне беспощадно обстреливают

Оккупанты продолжают целить по мирному населению и гражданской инфраструктуре по всей Украине. Луганская область тоже страдает от постоянных атак врага.

Да, в один и тот же дом там попали уже в пятый раз. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Главное Доказательства преступлений в Буче, обстрел врагом зоны ООС: основное за 41 день войны

В Северодонецке один из домов загорелся пятый раз

По словам Гайдая, в этот дом враг попадал трижды в неделю. Он совсем неособенный – обычная панельная пятиэтажка, где почти никто не остался.

Большая часть квартир разрушена навсегда, а в подъездах отсутствуют пролеты, кое-где нет верхних этажей.

Так вот, пламя охватило этот дом четвертый и пятый раз. Сначала пылали три квартиры на третьем этаже, позже – одна на пятом,

– отметил Гайдай.

Как отметил начальник ОВА, российской армии все равно, куда стрелять, лишь использовать снаряды. Поскольку военные ВСУ достойно держат удар, и попасть в них практически невозможно, у врага остается одно – бить по мирному населению.

Обратите внимание – Оккупанты уничтожили одну из улиц Луганска: смотрите видео