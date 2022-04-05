Так, в один і той же будинок там поцілили вже вп'яте. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вп'яте

За словами Гайдая, в цей будинок ворог влучав тричі за тиждень. Він зовсім неособливий – звичайна панельна п'ятиповерхівка, де майже ніхто не залишився.

Більша частина квартир зруйнована назавжди, а в під'їздах відсутні прольоти, подекуди немає верхніх поверхів.

Так от, полум'я охопило цей будинок вчетверте та вп'яте. Спочатку палали три квартири на третьому поверсі, згодом – одна на п'ятому,

– зазначив Гайдай.

Як зауважив начальник ОВА, російській армії все одно, куди стріляти, лиш би використати снаряди. Оскільки військові ЗСУ гідно тримають удар, і поцілити в них практично неможливо, у ворога залишається одне – бити по мирному населенню.