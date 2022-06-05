В Северодонецке Россия использует бойцов из псевдореспублик и тактику, как в Сирии

Россияне продолжают штурмовать Северодонецк. Враг контролирует восточную часть города, ВСУ не дают им полностью захватить населенный пункт.

Горячие бои за Северодонецк продолжаются. Российские кафиры пытаются захватить город любой ценой, но отважные воины ВСУ не дают врагу воплотить его планы.

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Боевики по псевдореспублике и повторение "сирийской" тактики

Согласно информации от британской разведки, за последние 24 часа наши героические ВСУ в Северодонецке осуществили контратаку, которая помешала российским оккупантам полностью захватить город. Известно, что враг бросает на штурм очень большие силы, он привлекает большое количество личного состава и техники.

В бой за Северодонецк российские кафиры бросают много "пушечного мяса" из так называемой "ЛНР". Британцы сообщают, что они очень плохо обучены, им не предоставляют необходимую экипировку. Сами россияне не воспринимают их как равные и просто посылают на верную смерть.

Использование чужих сил для операций по захвату городов Россия применяла в Сирии. Таким образом россияне пытаются избежать больших потерь, которые можно понести в уличных боях,

– говорится в сообщении.

Битва за Северодонецк: последние новости

На улицах Северодонецка продолжаются упорные бои, воины ВСУ не дают российским оккупантам захватить город. Враг бросает на штурм большие силы, но это не помогает ему реализовать свой план.

Сейчас перед захватчиками стоит задача окружить силы ВСУ в Лисичанске и Северодонецке. Несмотря на постоянные бомбардировки, обстрелы и бои, россияне не приблизились к воплощению своей цели.

Война России против Украины: коротко о главном

Российские оккупанты под покровом ночи совершили очередной ракетный обстрел Украины. Два взрыва прогремели в Киеве, на месте уже работают соответствующие службы. На Киевщине и Николаевщине удалось сбить три крылатых ракет россиян. Угроза повторных обстрелов до сих пор существует – в Черном море есть 5 российских судов , оснащенных крылатыми ракетами.

Потери российских кафиров в войне против Украины уже достигли 31 150. Также ВСУ уничтожили очень много вражеской техники.

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