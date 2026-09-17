Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT).

Сколько на этом заработал режим КНДР?

По оценкам, северокорейские рабочие за рубежом в прошлом году могли принести режиму Ким Чен Ына до 800 миллионов долларов. Эти средства Северная Корея может вкладывать в финансирование своих ядерной и ракетной программ.

Средняя годовая зарплата такого работника составляет около 7,5 тысяч долларов. Однако большую часть заработанных средств забирают северокорейские власти. В некоторых случаях изымают даже больше, чем фактический заработок работника.

Отмечается, что ежемесячный заработок гражданина КНДР в России может быть до пяти раз выше, чем в Китае. Так, по данным на конец 2025 года, в Китае работали от 20 до 70 тысяч северокорейцев, а в России – от 15 до 30 тысяч.

Чтобы обойти санкции, рабочих отправляют в Россию по студенческим визам.

Власти КНДР контролируют передвижения рабочих и их взаимодействие с посторонними людьми, чтобы предотвратить дезертирство. Те рабочие, которые сбегают, рискуют подвергнуть свои семьи, оставшиеся в Северной Корее, репрессиям,

– говорится в отчете.

Напомним, Северная Корея отправила от 30 до 50 тысяч своих военных в армию России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал проблемой то, что оккупанты предоставляют им возможность приобретать практические навыки в реальных боевых условиях.