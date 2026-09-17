Маскируются под студентов: до 25 тысяч северокорейцев производят дроны в России

Северная Корея отправляет в Россию не только своих солдат, но и рабочих, занятых на производствах дронов. На российских предприятиях, в частности в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, могут работать до 25 тысяч граждан КНДР.

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT).

Сколько на этом заработал режим КНДР?

По оценкам, северокорейские рабочие за рубежом в прошлом году могли принести режиму Ким Чен Ына до 800 миллионов долларов. Эти средства Северная Корея может вкладывать в финансирование своих ядерной и ракетной программ.

Средняя годовая зарплата такого работника составляет около 7,5 тысяч долларов. Однако большую часть заработанных средств забирают северокорейские власти. В некоторых случаях изымают даже больше, чем фактический заработок работника.

Отмечается, что ежемесячный заработок гражданина КНДР в России может быть до пяти раз выше, чем в Китае. Так, по данным на конец 2025 года, в Китае работали от 20 до 70 тысяч северокорейцев, а в России – от 15 до 30 тысяч.

Чтобы обойти санкции, рабочих отправляют в Россию по студенческим визам.

Власти КНДР контролируют передвижения рабочих и их взаимодействие с посторонними людьми, чтобы предотвратить дезертирство. Те рабочие, которые сбегают, рискуют подвергнуть свои семьи, оставшиеся в Северной Корее, репрессиям,

– говорится в отчете.

Напомним, Северная Корея отправила от 30 до 50 тысяч своих военных в армию России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал проблемой то, что оккупанты предоставляют им возможность приобретать практические навыки в реальных боевых условиях.