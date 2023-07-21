Журналистам об этом сообщили анонимные источники. Стоит отметить, что вода в канале начала еще больше исчезать в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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Какая ситуация с водой в Северокрымском канале

В пойму Северокрымского канала вода не идет с 2014 года. Однако пока она совсем обмелела. Хотя раньше местные жители называли ее "городским пляжем".



Северокрымский канал у Джанкоя пересыхает / Фото КрымSOS



Как выглядит Северокрымский канал у Джанкоя / Фото КрымSOS

Кроме того, уровень воды значительно упал в канале на выезде из Джанкоя. Хотя буквально недавно вода там достигала верхней полосы.



Как выглядит канал на выезде из Джанкоя / Фото КрымSOS

По информации издания, воду в Джанкое подают без перебоев, однако питьевую воду жители покупают самостоятельно.

Россияне в Крыму испытывают нехватку воды

Наталья Гуменюк рассказала в эфире 24 Канала, что местные жители в Крыму уже давно испытывают нехватку воды

Это ощущение будет усиливаться пока не поймут, что наехавшим время домой. А те, кто предан Украине – дождутся, мы придем, восстановим,

– заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Обратите внимание! Россия взорвала Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. В результате подтопило дома людей на левом и правом берегу Днепра на Юге Украины. На 21 июля на левом берегу подтопленными оставались 17 населенных пунктов. К сожалению, там очень большое количество жертв. Министр МВД Украины Игорь Клименко говорил о по меньшей мере 31 погибшего человека.