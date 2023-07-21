Журналістам про це повідомили анонімні джерела. Варто зазначити, що вода в каналі почала ще більше зникати внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Яка ситуація з водою в Північнокримському каналі

У заплаву Північнокримського каналу вода не йде з 2014 року. Проте наразі вона зовсім обміліла. Хоч раніше місцеві мешканці називали її "міським пляжем".



Північнокримський канал біля Джанкоя пересихає / Фото КримSOS



Як виглядає Північнокримський канал біля Джанкоя / Фото КримSOS

Окрім того, рівень води значно знизився в каналі на виїзді з Джанкоя. Хоч буквально нещодавно вода там досягала верхньої смуги.



Як виглядає канал на виїзді з Джанкоя / Фото КримSOS

За інформацією видання, воду в Джанкої подають без перебоїв, однак питну воду мешканці купують самостійно.

Росіяни в Криму відчувають брак води

Наталія Гуменюк розповіла в ефірі 24 Каналу, що місцеві мешканці в Криму вже давно відчувають брак води.

Це відчуття буде посилюватись аж поки не зрозуміють, що тим, хто понаїхав, час додому. А ті, хто віддані Україні – дочекаються, ми прийдемо, відновимо,

– заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Зверніть увагу! Росія підірвала Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Внаслідок цього підтопило будинки людей на лівому та правому березі Дніпра на Півдні України. Станом на 21 липня на лівому березі підтопленими залишались 17 населених пунктів. На жаль, там дуже велика кількість жертв. Міністр МВС України Ігор Клименко говорив про щонайменше 31 загиблу людину.