Съезд "Голоса" напоминал КПСС, – Юрчишин

Ряд депутатов объявили о выходе из партии "Голос". Такое решение парламентарии приняли из-за съезда политсилы, который 29 июля проходит в Киеве. Они считают этот съезд полной профанацией.

А партия вообще превращается в фан-клуб одного человека – Киры Рудик. Об этом в эфире 24 канала рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

К теме Вслед за Устиновой: из "Голоса" уходят Юрчишин, Бобровская, Стефанишина

Юрчишин: не поворачивается язык назвать это съездом

По его словам, этот съезд должен быть последней каплей для понимания, есть ли возможность изменить ситуацию в партии демократическим путем. Говорится о переизбрании руководства, адекватном представлении ячеек. Ведь ранее руководство политсилы шло проторенной дорогой – один человек от каждого представительства.

Он отметил, что руководство "Голоса" не пустило 29 июля на съезд часть делегации из Львова. Поэтому около 20 депутатов разных уровней просто остались в фойе, несмотря на то, что устав дает им право участвовать.

На этот раз это напоминало съезд КПСС, когда люди заранее знали, за кого будут голосовать. Результат ожидаемый – Кира Рудик подтвердила свои полномочия,

– отметил Юрчишин.

Он подтвердил, что члены партии проголосовали за то, чтобы Кира Рудик и дальше возглавляла партию. Ведь в целом перевыборов нового руководителя так и не произошло.

Нардеп объяснил, что съезд партии не вправе инициировать исключение депутатов из фракции. Если все-таки в "Голосе" примут такое решение, парламентарии останутся внефракционными, но с мандатом.

"Поэтому я не думаю, что будет такое решение. Не вижу логики анализировать, прогнозировать, что будет приниматься съездом. Если назвать его таковым не поворачивается язык", – подчеркнул он.

Юрчишин прокомментировал выход из партии "Голос": видео

Депутаты объявили о выходе из партии "Голос": что известно