Как сообщает Центр общественного здоровья, сезон эпидемиологического надзора начался уже на этой неделе. Специалисты будут отслеживать ситуацию с распространением острых респираторных вирусных инфекций вплоть до 23 мая 2027 года. Это традиционный период, когда количество заболевших начинает стремительно расти.

Зачем нужен усиленный надзор

Эпидемиологи объясняют, что такой мониторинг позволяет выявить начало волны заболеваемости еще до того, как она охватит большое количество людей. Благодаря этому больницы и поликлиники могут заранее подготовиться к наплыву пациентов.

Данные эпиднадзора помогают своевременно информировать медицинских работников и население, организовать необходимые профилактические меры и вовремя выявить появление новых или более опасных вирусов,

– отмечают в ведомстве.

Эпидемиологический надзор за ОРВИ в Украине работает одновременно на двух уровнях, которые дополняют друг друга: рутинный надзор показывает, сколько людей болеет, а дозорный – чем именно.

Рутинный эпидемиологический надзор осуществляют все учреждения здравоохранения страны. Он дает общую картину: сколько людей обратились с симптомами ОРВИ, в каких регионах и как меняется количество обращений со временем. Это основа, которая показывает масштаб заболеваемости по всей Украине.

Дозорный эпидемиологический надзор – система, более узкая по охвату, но значительно более глубокая по детализации. Дозорная сеть охватывает 34 учреждения здравоохранения в разных регионах Украины. В этих учреждениях систематически отбирают образцы клинических материалов для исследований, чтобы определить, какие именно вирусы циркулируют, в частности какие штаммы гриппа, и как они меняются в течение сезона.

К слову, нынешний сезон приходится на десятый год работы сети дозорного эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ в Украине.

Главная цель этих мер – остановить быстрое распространение инфекций и уменьшить количество тяжелых осложнений. Кроме того, это помогает снизить нагрузку на врачей и сохранить жизни украинцев в период сезонных простуд.

Между тем Министерство здравоохранения уже перерегистрировало вакцины против гриппа для нового эпидсезона. Ожидается, что в ближайшее время препараты доставят в Украину, и они станут доступны для граждан, желающих защитить себя от вируса.

Напомним также, что Россия целенаправленно наносит удары по складам с лекарствами и объектам логистики. В то же время, несмотря на целенаправленные ракетные удары по фармацевтическим базам, тотального дефицита медикаментов в Украине пока нет.