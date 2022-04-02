Сформировали условный коридор: большое количество российских войск зашло на Сумщину

Российские оккупанты расширяют свое присутствие на территории Сумщины. Там подмечено большое количество вражеских войск.

Да, в частности, они зашли в Конотопский район с территории России. Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

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Большое количество российских войск зашло на Сумщину

Сформирован условный коридор, через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию,

– заявил он.

По словам Живицкого, оккупанты боятся местных жителей и украинских военных. На фоне страха открывают хаотический огонь по людям, появляющимся вблизи их техники или вдоль движения колонн.

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