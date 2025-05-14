Великобритания разворачивает планеры для обнаружения российских субмарин: что известно о SG-1 Fantom

Великобритания разворачивает подводные планеры для обнаружения подводных лодок. Однако сначала SG-1 Fantom разрабатывался для наблюдения за китами и морской средой.

Планер переквалифицировали в автономный детектор субмарин после интеграции искусственного интеллекта. Об этом в среду, 14 мая, рассказали в Defense Express, передает 24 Канал.

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Что известно о SG-1 Fantom

В издании отмечают – на фоне роста угрозы со стороны России вопрос выявления и противодействия подводным лодкам стал как никогда актуальным.

Одна из особенностей SG-1 Fantom – труднозаметность из-за отсутствия двигателей. Передвижение, вероятно, осуществляется благодаря течениям на скорости 1 – 2 узлов.

Планер оборудован акустическими датчиками для непрерывного мониторинга окружающей среды и искусственным интеллектом Lura, который способен в 40 раз быстрее фиксировать в 10 раз тише звуковые сигнатуры и определять тип цели точнее, чем опытный акустик.

SG-1 Fantom имеет небольшие размеры – 195 сантиметров длиной, 28 сантиметров диаметром и весом около 60 килограммов. Он способен работать автономно в течение 3 месяцев, а старт и эвакуацию можно осуществлять без особых систем прямо с борта военного корабля или коммерческого судна.

Как только искусственный интеллект распознает в звуковой сигнатуре подводную лодку или другую вражескую цель, SG-1 Fantom поднимается на поверхность и подает сигнал об обнаружении через антенну спутниковой связи SATCOM,

– пишет Defense Express.

Великобритания планирует разворачивать в море сотни подводных планеров, формируя из них цели "рои". Это позволит мониторить большие территории и улучшить ситуационную осведомленность страны и ее союзников в НАТО.

Компания Helsing не называет стоимость SG-1 Fantom, однако отмечает, что "один оператор может контролировать сотни планеров из штаба, получая точные разведывательные данные по цене в 10% от стоимости патрульного противолодочного корабля вместе с экипажем".

Напомним, правительство Великобритании также планирует наложить санкции на 100 нефтяных танкеров, которые являются частью "теневого флота" России, чтобы защитить подводную инфраструктуру. О пакете премьер-министр объявил во время саммита Объединенных экспедиционных сил. "Угрозу нашей национальной безопасности со стороны России невозможно недооценить", – отметил Кир Стармер.