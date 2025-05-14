Планер перекваліфікували в автономний детектор субмарин після інтеграції штучного інтелекту. Про це в середу, 14 травня, розповіли в Defense Express, передає 24 Канал.

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Що відомо про SG-1 Fantom

У виданні зазначають – на тлі зростання загрози з боку Росії питання виявлення та протидії підводним човнам стало як ніколи актуальним.

Одна з особливостей SG-1 Fantom – важкопомітність через відсутність двигунів. Пересування, ймовірно, здійснюється завдяки течіям на швидкості 1 – 2 вузлів.

Планер обладнаний акустичними датчиками для безперервного моніторингу навколишнього середовища та штучним інтелектом Lura, який здатний у 40 разів швидше фіксувати в 10 разів тихіші звукові сигнатури та визначати тип цілі точніше, аніж досвідчений акустик.

SG-1 Fantom має невеликі розміри – 195 сантиметрів завдовжки, 28 сантиметрів діаметром та вагою близько 60 кілограмів. Він здатен працювати автономно впродовж 3 місяців, а старт та евакуацію можна здійснювати без особливих систем прямо з борту військового корабля чи комерційного судна.

Як тільки штучний інтелект розпізнає у звуковій сигнатурі підводний човен або іншу ворожу ціль, SG-1 Fantom підіймається на поверхню та подає сигнал про виявлення через антену супутникового зв'язку SATCOM,

– пише Defense Express.

Велика Британія планує розгортати в морі сотні підводних планерів, формуючи з них цілі "рої". Це дозволить моніторити великі території та покращити ситуаційну обізнаність країни та її союзників у НАТО.

Компанія Helsing не називає вартість SG-1 Fantom, проте зазначає, що "один оператор може контролювати сотні планерів зі штабу, отримуючи точні розвідувальні дані за ціною у 10% від вартості патрульного протичовнового корабля разом з екіпажем".

Нагадаємо, уряд Великої Британії також планує накласти санкції на 100 нафтових танкерів, які є частиною "тіньового флоту" Росії, аби захистити підводну інфраструктуру. Про пакет прем’єр-міністр оголосив під час саміту Об’єднаних експедиційних сил. "Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії неможливо недооцінити", – зазначив Кір Стармер.