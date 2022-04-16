Сгоревшие дома и расстрелянные авто: как выглядит сейчас освобожденная Макаровщина: фото

Оккупанты сбежали из Киевской области, но оставили страшные следы – десятки разгромленных и сожженных городов и сел. В Макарове, за который шли тяжелые бои, разрушено 40 процентов инфраструктуры.

Уже две недели идет восстановление Киевщины после "русского мира", но ситуация настолько сложная, что в некоторых регионах жителей еще не пускают в собственные дворы и дома. Там очень много взрывоопасных предметов, а кроме того, оккупанты, перед бегством, оставили после себя минные ловушки и "растяжки".

К теме Жизнь после оккупации: как сейчас выглядит Макаров и где хоронят убитых жителей

Оккупанты расстреливали машины, а потом еще и давили их танками / Фото 24 канала

Так, в Макаровскую территориальную общину вернулись только 20 процентов местных жителей. Даже на территориях, где уже произошло разминирование, людей совсем мало. Потому что многим просто некуда возвращаться – Макаров разрушен примерно на 40 процентов, а некоторые окрестные села – еще больше. В этом можно убедиться, просмотрев наш фоторепортаж.

Макаров и окрестные села после "русского мира": фото 24 канала

По предварительным подсчетам, на территории Макарова зафиксировано более 200 домов, которые разрушены вообще, и более 600 домов, которые получили разрушения. Но сбор информации продолжается, так что это не окончательный подсчет,

– говорит начальник отделения полиции №3 Бучанского райуправления полиции Киевщины Александр Омельяненко.

Война на Киевщине в цифрах (данные на 15 апреля 2022 года)

180 населенных пунктов были временно оккупированы

900 погибших гражданских людей

более 3 тысяч уголовных производств по фактам нарушений правил и обычаев войны по статье 438 УК уже расследует Нацполиция

более 50 следственно-оперативных групп занимаются сейчас документированием преступлений

(Данные ГУ НП в Киевской области)

Вот такие подарки спрятаны во дворах украинцев / Фото 24 канала

Фальшивые чрезвычайники

На Киевщине группа неизвестных предлагает местным жителям обследовать их дома на наличие взрывоопасных предметов и провести платное разминирование. Они представляются пиротехниками из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Но в ГСЧС сообщили, что их сотрудники не имеют никакого отношения к этим "проверкам" и вообще осуждают какие-либо попытки заработать на человеческой беде.

Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и в порядке очередности!

– добавили в службе.

Важно – Путин допустил три ошибки, которые приведут к поражению: смотрите видео