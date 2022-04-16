Вже два тижні триває відновлення Київщини після "руського міра", але ситуація настільки складна, що в деяких регіонах жителів ще не пускають до власних дворів і будинків. Там дуже багато вибухонебезпечних предметів, а крім того, окупанти, перед втечею, залишили після себе мінні пастки і "розтяжки".

До теми Життя після окупації: як зараз виглядає Макарів і де ховають вбитих мешканців



Окупанти розстрілювали машини, а потім ще й давили їх танками / Фото 24 каналу

Так, до Макарівської територіальної громади повернулися лише 20 відсотків місцевих мешканців. Навіть на територіях, де вже відбулося розмінування, людей зовсім мало. Бо багатьом просто немає куди повертатися – Макарів зруйнований приблизно на 40 відсотків, а деякі навколишні села – ще більше. У цьому ви можете переконатися, переглянувши наш фоторепортаж.

Макарів і навколишні села після "руського міра": фото 24 каналу

За попередніми підрахунками, на території Макарова зафіксовано понад 200 будинків, які зруйновані взагалі, і понад 600 будинків, які зазнали руйнувань. Але збір інформації продовжується, тож це не остаточний підрахунок,

– каже начальник відділення поліції №3 Бучанського райуправління поліції Київщини Олександр Омельяненко.

Війна на Київщині в цифрах (дані на 15 квітня 2022 року)

180 населених пунктів були тимчасово окупованими

900 загиблих цивільних людей

більше 3 тисяч кримінальних проваджень по фактам порушень правил та звичаїв війни по статті 438 ККУ вже розслідує Нацполіція

більш як 50 слідчо-оперативних груп займаються зараз документуванням злочинів

(Дані ГУ НП в Київській області)



Ось такі подарунки ховаються у дворах українців / Фото 24 каналу

Фальшиві надзвичайники

На Київщині група невідомих осіб пропонує місцевим мешканцям обстежити їхні домівки на наявність вибухонебезпечних предметів та провести платне розмінування. Вони представляються піротехніками з Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Але у ДСНС повідомили, що їхні співробітники не мають жодного відношення до цих "перевірок" і взагалі засуджують будь-які намагання заробити на людській біді.

Усі роботи з розмінування виконуються нами безплатно, згідно з планами й в порядку черговості!

– додали в службі.

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