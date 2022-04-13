Сгоревшие танки, машины и амуниция: фото уничтоженной техники россиян в Буче

Украинские воины отважно прогнали российских оккупантов с Севера Украины и Киева. Одним из символов страданий украинцев стала Буча, о которой теперь знает весь мир.

Сейчас город освобожден, но о зверствах россиян осталось еще много упоминаний. В частности, и сожженная военная техника, сообщает 24 канал.

По теме В Буче начали эксгумацию тел со второй братской могилы, где может быть до 60 тел

Беспорядок, братские могилы и уничтоженные танки

Именно уничтоженная техника оккупантов является одним из свидетельств того, что российские захватчики ушли с украинской земли не просто так. Их с большими усилиями прогнали ВСУ.

На Киевщине и всем Севере нашего государства продолжались тяжелые бои. Когда российские оккупанты поняли, что им не выиграть, то начали отступать, оставив после себя бардак, разбитые дома. Но хуже всего – это множество убитых мирных украинцев.

Уничтоженная российская техника / Фото 24 канала

Враги несут сокрушительные потери: смотрите видео