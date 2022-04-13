Зараз місто вільне, але про звірства росіян залишилось ще багато згадок. Зокрема, й спалена військова техніка, повідомляє 24 канал.

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Безлад, братські могили і понищені танки

Саме понищена техніка окупантів є одним із свідчень того, що російські загарбники пішли з української землі не просто так. Їх великими зусиллями прогнали ЗСУ.

Адже на Київщині та усій Півночі нашої держави тривали важкі бої. Коли російські окупанти зрозуміли, що їм не виграти, то почали відступати, залишивши по собі безлад, розбиті домівки. Але найгірше – це багато вбитих мирних українців.

Понищена російська техніка / Фото 24 каналу

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