Председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что начинает скептически относиться к высказыванию "Зеленский – классный пацан, который просто ничего не понимает". По словам активиста, президент несет ответственность за то, что оставил Арсена Авакова во главе МВД.

Шабунин считает, что позиция "я ничего не понимаю" очень удобна, когда речь идет о том, почему на должностях до сих пор остаются такие как Аваков или, например, Дубинский. Об этом активист рассказал в интервью 24 каналу в программе "БезМаски-шоу".

Интервью читайте здесь Об отношении к Зеленскому и зачем президенту Аваков: откровенное интервью с Шабуниным

Шабунин добавил, что его очень сложно назвать фанатом Порошенко, однако несмотря на это, он считает, что пятый президент не мог уволить Авакова, потому что у него сразу розпадалось парламентское большинство. У Зеленского нет никаких похожих проблем с Аваковым, но он этого не делает.

Для меня это необъяснимо. Я все меньше верю в эту историю, что Зеленский – классный пацан, который просто не понимает. Я не понимаю, что не понятно, когда министр 6 лет реформирует полицию, а она дальше насилует и убивает?!

– отметил Шабунин.

Он добавил, что полиция совершила 63 преступления против украинцев с начала 2020 года. Каждый второй день – преступление: изнасилование, убийства, пытки.

"Что в этом можно не понимать? Поэтому к истории, что "Зеленский-хароший парень, но он не панимает – я становлюсь все больше и больше скептичным. Я все меньше верю, что им манипулируют", – сказал активист.

Смотрите полное видео интервью 24 канала с Виталием Шабуниным

Последние новости о Шабунине

Ночью с 22 на 23 июля загорелся дом главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. В то время Виталия, его жены и двух детей не было дома. Однако в квартире находились родители, которые успели вовремя выбежать из горящего дома.

Коллега Шабунина Дарья Каленюк рассказала, что на месте происшествия нашли предметы, которые могут быть остатками взрывчатки. Полиция опровергает информацию о найденных остатках от взрывного устройства. Сам Шабунин считает, что вместо взрывчатки могла быть горючая смесь.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако активист требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь.

В посольстве США в Украине прокомментировали пожар в доме. Дипломаты обеспокоены количеством нападений в Украине, как против политических деятелей, так и против общественных активистов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поджог дома Шабунина. По его словам, это событие бросает тень на Украину. Глава государства подчеркнул, что поджог родительского дома Шабунина – это "явный признак того, что общество не пришли в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений".

Коллеги Шабунина собирают средства на восстановление разрушенного дома. Если вы хотите поддержать активиста: карточка "Приватбанка" 5168 7450 3013 7837