Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що починає скептично ставитися до вислову "Зеленський – класний пацан, який просто нічого не розуміє". За словами активіста, президент несе відповідальність за те, що лишив Арсена Авакова на чолі МВС.

Шабунін вважає, що позиція "Я нічого не розумію" є дуже зручною, коли мова йде про те, чому на посадах досі лишаються такі як Аваков чи, наприклад, Дубінський. Про це активіст розповів в інтерв'ю 24 каналу у програмі "БезМаски-шоу".

Інтерв'ю читайте тут Про ставлення до Зеленського і навіщо президенту Аваков: відверте інтерв'ю з Шабуніним

Шабунін додав, що його дуже складно назвати фанатом Порошенка, однак попри це, він вважає, що п'ятий президент не міг звільнити Авакова, бо в нього одразу розпадалась парламентська більшість. У Зеленського ж немає жодних схожих проблем з Аваковим, але він цього не робить.

Для мене це непояснювано. Я все менше вірю в цю історію, що Зеленський – класний пацан, який просто не розуміє. Я не розумію, що не зрозуміло, коли міністр 6 років реформує поліцію, а вона далі ґвалтує і вбиває?!

– наголосив Шабунін.

Він додав, що поліція вчинила 63 злочини проти українців із початку 2020 року. Кожен другий день – злочин: зґвалтування, вбивства, тортури.

"Що в цьому можна не розуміти? Тому до історії, що "Зеленський – хароший парєнь, але він не панімає" – я стаю все більше й більше скептичним. Я все менше вірю, що ним маніпулюють", – сказав активіст.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Віталієм Шабуніним

Останні новини про Шабуніна

Вночі з 22 на 23 липня загорівся будинок голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна. В той час Віталія, його дружини та двох дітей не було вдома. Однак у помешканні перебували батьки, які встигли вчасно вибігти з палаючого будинку.

Колега Шабуніна Дар'я Каленюк розповіла, що на місці події знайшли предмети, які можуть бути рештками вибухівки. Поліція спростовує інформацію про знайдені рештки від вибухового пристрою. Сам Шабунін вважає, що замість вибухівки могла бути горюча суміш.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Однак активіст вимагає перекваліфікувати справу на замах на життя .

У посольстві США в Україні прокоментували пожежу у будинку. Дипломати занепокоєні кількістю нападів в Україні, як проти політичних діячів, так і проти громадських активістів.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підпал будинку Шабуніна. За його словами, ця подія кидає тінь на Україну. Глава держави наголосив, що підпал батьківського будинку Шабуніна – це "явна ознака того, що суспільство не отямилося після численних трагедій і соціальних потрясінь".

Колеги Шабуніна збирають кошти на відбудову зруйнованого помешкання. Якщо ви хочете підтримати активіста: картка "Приватбанку" 5168 7450 3013 7837