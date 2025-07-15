Это сигнал другим обличителям: Шабунин считает свое дело политически мотивированным

Главе ОО "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину 15 июля избрали меру пресечения. Он и его адвокаты считают дело политически мотивированным, поэтому подадут апелляцию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и Радио Свобода.

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ГБР сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от службы и мошенничестве. В качестве меры пресечения до 20 августа суд избрал личное обязательство. Шабунин должен сдать загранпаспорт, находиться по адресу той воинской части, где приписан, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и не посещать мероприятия НАПК.

Глава ОО "Центр противодействия коррупции" добавил: руководитель Государственного бюро расследований Алексей Сухачев должен или извиниться, или объявить новое подозрение относительно автомобиля, о котором говорилось в официальном сообщении ГБР.

Прокуроры подтвердили, что подозрение относительно незаконного завладения Шабуниным волонтерским авто не объявляли.

Напомним, на сайте ГБР говорится, что "Шабунин без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины". В то же время в тексте подозрения этих слов нет, поэтому активист ждет извинений на сайте ведомства.

"Сам Шабунин считает, что дело против него – это попытка показательно наказать обличителей и критиков власти. Прокурор заявил, что подозрение Шабунину не связано с политикой: расследование длилось полтора года, собрано достаточно доказательств, обоснованность подозрения подтвердил суд", – привело данные Суспильное.

Общественный активист и обличитель коррупции говорит, что дело против него – манипулятивное.

Я убежден, это попытка на моем примере показать всем обличителям и критикам, что команда Зеленского может сделать с кем угодно что угодно когда угодно,

– высказался Шабунин.

Он намекнул, что его дело является попыткой запугать других обличителей коррупции, чтобы говорить правду было страшно. По мнению Шабунина, Украина движется в сторону коррупционной автократии.

Адвокаты подадут апелляцию на решение суда.

В то же время прокуроры считают, что говорить о политическом давлении не приходится, потому что Шабунин не является политиком.