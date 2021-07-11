Глава нашего государства должен четко осознавать, что американская сторона в деталях знает историю по каждой украинской реформе или приоритету. Об этом в видеоблоге "Право на достоинство" сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его словам, наши партнеры следят за Украиной в ежедневном режиме. На каждой встрече будет чиновник, который будет отсекать попытки президента Украины соврать или соскочить.

Не надо даже пробовать это делать (врать – 24 канал). Особенно не надо делать этого с Байденом,

– подчеркнул Шабунин.

Он пояснил, что американский лидер:

во-первых, прекрасно знает Украину;

во-вторых, его относительно этих приоритетов прекрасно ознакомят перед встречей.

Зеленский, как отметил руководитель ЦПК, лично пообещал соответствующие реформы госсекретарю Энтони Блинкену. Теперь же команда Байдена лишь напоминает президенту Украины о его обещаниях.

"Позволю себе совет Зеленскому ехать в США с реальными результатами по этим направлениям. Эти результаты абсолютно возможно обеспечить в ближайшие 2 недели", – сказал Шабунин.

Полный выпуск видеоблога "Право на достоинство": смотрите видео

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