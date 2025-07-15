СМИ выяснили, какую меру пресечения прокуроры будут требовать для главы ЦПК Виталия Шабунина

15 июля в Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве.

Как сообщают источники РБК-Украина, прокуроры будут просить избрать для Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей, передает 24 Канал.

Смотрите также Более 50 организаций обратились к Зеленскому и генпрокурору по делу Шабунина

Как происходит избрание меры пресечения Шабунину?

Защитник Виталия Шабунина заявил отвод судье Печерского суда Светлане Гречаной. Дело в том, что ЦПК в свое время публиковал критические сообщения о судье Гречаной, что вызывает сомнение в ее беспристрастности.

Обвинение тем временем считает отвод необоснованным, мол, нет доказательств, подтверждающих предвзятость судьи Гречаной.

Судья Евгений Хайнацкий отказал в удовлетворении отвода. Поэтому меру пресечения Виталия и дальше будет рассматривать судья Гречана.

Напомним, что по данным следствия Шабунин якобы, мобилизовавшись в 2022 году, в течение длительного времени не появлялся к месту службы. В то же время он продолжал ежемесячно получать денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен.

Также ГБР убеждает, что глава ЦПК незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии.

Шабунин прокомментировал объявление ему подозрения, отметив, что "пользуясь войной, Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".