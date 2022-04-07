Шаг к миру: в Брюсселе лидеры Азербайджана и Армении провели переговоры

В Брюсселе прошла встреча лидеров Азербайджана и Армении. Участие в переговорах также принял глава Европейского совета Шарль Мишель.

Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года, а также в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе от 14 декабря.

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Азербайджан и Армения провели переговоры в Брюсселе

В рамках встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о формировании двусторонней комиссии по делимитации границы между странами. Это планируют сделать до конца апреля.

Кроме того, комиссия будет создана в соответствии с пунктами договоренностей, достигнутыми в Сочи 26 ноября 2021 года. Эта структура также будет иметь полномочия заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности на границе.

Лидеры Армении и Азербайджана уже распорядились министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами. Во время переговоров премьер-министр Армении Никол Пашинян обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в результате последних действий азербайджанских подразделений в Арцахе, а также гуманитарных проблем.

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