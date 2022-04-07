Сторони обговорили питання реалізації домовленостей, досягнутих у рамках тристоронніх заяв від 9 листопада 2020 року, 11 січня 2021 року, 26 листопада 2021 року, а також у ході тристоронньої зустрічі у Брюсселі від 14 грудня.

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Азербайджан та Вірменія провели переговори у Брюсселі

У рамках зустрічі президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян домовилися про формування двосторонньої комісії з делімітації кордону між країнами. Це планують зробити до кінця квітня.

Крім того, комісія буде створена відповідно до пунктів домовленостей досягнутих в Сочі 26 листопада 2021 року. Ця структура також буде мати повноваження займатися питаннями гарантування безпеки та стабільності на кордоні.

Лідери Вірменії та Азербайджану уже дали розпорядження міністрам закордонних справ розпочати підготовку до мирних переговорів між двома країнами. Під час переговорів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернув увагу на ситуацію, яка склалася внаслідок останніх дій азербайджанських підрозділів в Арцаху, а також гуманітарних проблем.

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