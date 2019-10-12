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      Шаг к отказу от пластика: в Шотландии сказали решительное "нет" ватным палочкам

      31 Читати новину українською
      Мир начинает отказываться от ватных палочек
      Мир начинает отказываться от ватных палочек / Коллаж 24 канала

      Правительство Шотландии постановило усилить меры по уменьшению потребления пластика. Цель мероприятий благородная – сохранить и защитить окружающую среду, улучшить экологическую ситуацию в регионе.

      Шотландия стала первой страной Соединенного Королевства, которая запретила использование ватных палочек – для победы в борьбе с изменением климата. Парламент принял соответствующий закон еще в сентябре, и в силу документ вступил с 12 октября. Об этом сообщило издание Independent.

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      Закон теперь запрещает производство и продажу этого типа пластика в стране.

      Министр здравоохранения Шотландии Розанна Каннингем отметила, что гордится этим достижением. Ведь пластиковые изделия создают реальную угрозу водной экосистеме, загрязняют моря и пляжи, еще и особенно – они расточительны.

      Сміття
      Пластиковый мусор / Фото Independent

      По словам чиновницы, правительство будет усиливать меры по уменьшению потребления пластика в целом. Это поддержали и климатические активисты, которые годами уже вычищают пляжи Шотландии от ватных палочек. Такого хлама насчитали уже более 150 тысяч штук.

      К слову, врачи неоднократно сообщали об опасности ватных палочек: мол, пациенты, которые часто чистят палочками уши, имели проблемы даже до отеков ушных раковин.

      Пластик
      Европа без пластика / Инфографика 24 канала

      Чем опасен пластик и когда начнет действовать запрет на одноразовую посуду в Европе – в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Экология Шотландия Великобритания
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