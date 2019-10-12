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      Крок до відмови від пластику: у Шотландії сказали рішуче "ні" ватним паличкам

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      Світ починає відмовлятися від ватних паличок
      Світ починає відмовлятися від ватних паличок / Колаж 24 каналу

      Уряд Шотландії ухвалив посилити заходи щодо зменшення споживання пластику. Мета заходів благородна – зберегти та захистити довкілля, покращити екологічну ситуацію в регіоні.

      Шотландія стала першою країною Об'єднаного Королівства, яка заборонила використання ватних паличок – задля перемоги у боротьбі зі зміною клімату. Парламент ухвалив відповідний закон ще у вересні, і чинності документ набув з 12 жовтня. Про це повідомило видання Independent.

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      Закон відтепер забороняє виробництво і продаж цього типу пластику в країні.

      Міністерка охорони здоров'я Шотландії Розанна Каннінгем зазначила, що пишається цим досягненням. Адже пластикові вироби створюють реальну загрозу водній екосистемі, забруднюють моря та пляжі, ще ж і надто – вони марнотратні.

      Сміття
      Пластикове сміття / Фото Independent

      За словами чиновниці, уряд посилюватиме заходи зі зменшення споживання пластику загалом. Це підтримали й кліматичні активісти, які роками вже вичищають пляжі Шотландії від ватних паличок. Такого непотребу нарахували вже понад 150 тисяч штук.

      До слова, лікарі неодноразово повідомляли про небезпеку ватних паличок: мовляв, пацієнти, які часто чистять паличками вуха, мали проблеми навіть до набряків вушних раковин.

      Пластик
      Європа без пластику / Інфографіка 24 каналу

      Чим небезпечний пластик та коли почне діяти заборони на одноразовий посуд в Європі – у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Велика Британія Шотландія Екологія
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