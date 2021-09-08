Це народний депутат від "Слуги народу", який в парламенті саме правоохоронний комітет очолював. Тобто він і до призначення на міністерську посаду вже певною мірою тямив у внутрішній кухні наших правоохоронних органів.

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Хто такий Монастирський

Казали, що він є "людиною Авакова", хоча Монастирський це заперечує. Однак тут от якось раптом сталося, що разом з міністерським кріслом йому в спадок від Авакова дістався радником ще й Антон Геращенко.

Хтось скаже, що це лише випадковий збіг обставин, але краще тоді вже казати, що пан Геращенко дійсно є незамінним фахівцем, чиї поради міністру дуже цінні. Й неважливо, яке саме в міністра нині прізвище.



Антон Геращенко є незамінним фахівцем / Фото пресслужби МВС

Скептики все одно скажуть, що Геращенко є в МВС провідником волі Авакова, який там залишився "сірим кардиналом", тоді як Монастирський для них обох лише ширма. Втім, чесно кажучи, я цієї конспірологічної теорії натепер чомусь не розділяю.

Якщо від чуток перейти до фактів, то новий міністр брав певний час на те, щоб розібратися зі справами.

Він дійсно на певний час звідусіль зник – ані з журналістами не контактував, ані пресконференцій не влаштовував, ані на жодних телевізійних ток-шоу не засвітився.

Монастирський представив команду

Однак зараз той час вже минув і Монастирський нарешті з'явився перед публікою. Він представив свою команду й стратегію розвитку МВС.



Нова команда Монастирського / Фото пресслужби МВС

На тій презентації було багато красивих слайдів, але ми ж з вами дорослі люди й чудово розуміємо, наскільки всі ті красиві й правильні стратегії потім коригуються реальним життям. Вони перетворюються взагалі на щось кардинально інше.

Наприклад, наведу лише єдиний і точно не головний момент, який мені особисто потрапив на очі. Згідно з новою стратегією, поліцейські мають пересісти тепер на електромобілі.

На слайді з презентації Монастирського видно, що це можуть бути Hyundai KONA Electric. Знаєте, правильно новий міністр казав, що ці електромобілі дозволять поліцейським економити чималі гроші на пальному та на обслуговуванні. Зокрема, тому що в них не потрібно мастило міняти.

Усе так. Я вже 3 роки є власником електрички – цю реальну економію грошей підтверджую. Ба більше, як громадянин, з чиїх податків поліція заправляє свої автівки, таку от ініціативу міністра "економити" можу лише щиро привітати.

Однак 5 років тому в поліції казали, що їх не влаштовують гібридні Prius. Мовляв, не витримують вони режиму цілодобового патрулювання. Тому дивно, що тепер в поліції вже електромобіль розцінюють як кращий для цього варіант.



Монастирський презентував пріоритетні напрями діяльності МВС / Фото пресслужби МВС

Мені це дивно, бо знаю, що електромобілю заряджатися треба буде мінімум 9 годин, а може й 20, якщо для поліції куплять KONA Electric зі збільшеною батареєю.

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Однак я тоді не розумію, чому це не суперечить тезі про необхідність поліцейським автомобілям бути готовими до руху будь-якої миті, цілодобово.

Цей от наведений приклад, як я вже казав, лише один і точно не найголовніший момент з презентації Монастирським його "стратегії розвитку Міністерства внутрішніх справ". Найбільше до нього питань і претензій щодо людей – його заступників та радників.

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