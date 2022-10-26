Россия использовала против Украины 400 иранских дронов, – Зеленский

Россия чуть ли не каждый день запускает иранские дроны Shahed-136 по гражданским городам Украины. По данным разведки, использованных беспилотников уже несколько сотен.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, сообщает 24 канал.

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Российский цинизм

Так, разведка говорит о количестве около 400 дронов-камикадзе, которые были выпущены по Украине.

Обсуждаемые нашей разведкой данные еще раз подтверждают то, что наша разведка знала,

– отметил Владимир Зеленский.

Большинство этих беспилотников украинские военные смогли сбить. Речь идет о 60–70%. Однако остальные дроны, которые попали в цели, нанесли разрушения и унесли не одну жизнь. Президент Украины выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за обстрелов России.

Также он подчеркнул и цинизм России, не раз заявлявшей, что готова к переговорам, однако вместо слов посылает ракеты.

Что известно о дронах Shahed-136

Беспилотники иранского производства не высокоточное оружие, однако они доставляют много хлопот украинским бойцам и нашей системе ПВО. Известно, что они могут длительное время находиться в воздухе возле цели, пока не получают приказа атаковать. Также они могут запрограммироваться на автоматическое выполнение задания.

Технические характеристики Shahed-136:

размах крыльев – 2,5 метра,

дальность полета от 1 000 до 2 500 километров,

высота полета от 60 до 4 000 метров,

скорость около 180 км/ч.

Shahed-136 не могут самостоятельно находить цели, а также атаковать движущиеся объекты. Поэтому их обычно запускают в сторону больших стационарных целей. Более того, точность этого оружия довольно низкая, ведь в них используется инерционная система наведения. Чем дальше дрон-камикадзе от цели, тем больше будет погрешность и меньше точность.

Атаки Shahed-136 Украины: последние новости

Ночью 23 октября ВСУ смогли подбить 16 дронов-камикадзе. Большинство из них страна-террористка выпустила по критической инфраструктуре и жилым домам Юга Украины.

Предварительная атака беспилотниками была накануне, 22 октября. Их выпустили по Черкасщине и некоторые из них попали в цели.

20 октября произошел массированный удар по 20 населенным пунктам. Тогда украинским защитникам удалось приземлить 15 дронов из 20.

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