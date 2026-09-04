Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов предполагает, что россияне могли дистанционно управлять ударным дроном через специальный радиоретранслятор.

Что говорит "Флэш" об атаке на СБУ?

По его словам, российский "Шахед" могли наводить онлайн с помощью радиоретранслятора МЕШ, имеющего доступ к интернету.

Мое личное мнение: "Шахед" управлялся и наводился онлайн через радиоретранслятор МЕШ с доступом в интернет, который российский агент включил где-то неподалеку (до 5 километров) на короткий период во время атаки,

– написал Бескрестнов.

Он также пояснил, что такой ретранслятор относительно компактен и, по его словам, имеет размер примерно с половину школьного рюкзака. Именно это, по мнению советника президента, позволяет незаметно разместить оборудование неподалеку от цели и использовать его в течение короткого времени.

Отдельно Бескрестнов обратил внимание на то, что во время атаки в воздухе не было других "Шахедов". Из-за этого, предполагает он, управление дроном могло осуществляться не по стандартной цепочке с территории России.

Напомним, российский беспилотник днем 4 сентября поразил центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве. Президент Владимир Зеленский сообщил, что дрон был направлен непосредственно в кабинет главы СБУ Александра Поклада, однако руководитель Службы не пострадал.

В результате атаки также был поврежден расположенный рядом Дом Консистории на территории Национального заповедника "София Киевская". По данным Минкульта, в здании XVIII века выбило окна, при этом другие объекты заповедника не пострадали. Число пострадавших в результате удара, по данным мэра Киева Виталия Кличко, возросло до 12 человек.

Между тем в Службе безопасности отметили, что поврежденное в результате атаки здание обязательно восстановят. В то же время там подчеркнули, что Россия получит ответ на этот удар.