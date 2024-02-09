На днях во время очередной российской атаки силы противовоздушной обороны приземлили ударный беспилотник. Он упал на пустыре возле села Днепропетровской области.

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Что будет дальше с уцелевшим "Шахедом"

Взрывотехники говорят, что это большая удача иметь для исследования уцелевший экземпляр ударного дрона.

В своем сообщении Нацполиция отмечает, что сначала с беспилотника снимут боевую часть и уничтожат, а уже тогда передадут на исследование специалистам.

Боевая часть не взорвалась, все агрегаты на месте. Следующий этап – осторожно снять боевую часть и уничтожить ее. А само беспилотное устройство будет разобрано и исследовано специалистами,

– говорится в сообщении Нацполиции.

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