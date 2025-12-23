Укр Рус
23 декабря, 18:49
2

"Шахед" намеренно пытался атаковать пассажирский поезд на Житомирщине, –"Флеш"

София Рожик
Основные тезисы
  • Российский "Шахед" 22 декабря на Житомирщине пытался атаковать пассажирский поезд, но промахнулся.
  • "Шахед" управлялся онлайн и, вероятно, был запущен из Беларуси, расположенной в 80 км от места атаки.

22 декабря на Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд. Это могло произойти из-за российского "Шахеда", который, вероятно, пытался перед этим атаковать пассажирский поезд.

Это был беспилотник с онлайн-управлением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея "Флеша".

Что известно о попытке атаковать поезд на Житомирщине?

"Флеш" рассказал, что той ночью "Шахед" летел атаковать объект энергетики.

Но на пути оператор беспилотника увидел, что внизу движется пассажирский поезд. Он четко видел и понимал, что там находятся люди, и решил направить БпЛА именно на них. К счастью, промахнулся.

Противник продолжает атаковать наши тылы "Шахедами" с онлайн-управлением, и для него не существует моральных границ. Я не буду называть номер поезда, но люди, которые мирно спали в нем, даже не представляют, что родились во второй раз,
– добавил "Флеш".

Он рассказал, что тот "Шахед" упал и позже стал причиной аварии грузового поезда.

Им могли управлять из Беларуси. Между ней и местом атаки – 80 километров.

"Государству необходимо обратить внимание на защиту локомотивов и поездов в целом, не только вблизи границ с Россией. Сюда входит как РЭБ против mesh-модемов, так и информирование машинистов (алгоритмы при появлении "Шахедов")", – подчеркнул "Флеш".

Что известно о железнодорожной аварии?

  • Поезд сошел с рельсов неподалеку Коростеня в Житомирской области. Из-за этого было частично заблокировано движение на одном из ключевых участков железной дороги, а также были задержки ряда поездов.

  • В пассажирском поезде пострадала одна пассажирка, которая порезалась стеклом. А в грузовом травмировались машинист и помощник, которых забрали в больницу.

  • Предварительной причиной аварии называют детонацию взрывчатки.