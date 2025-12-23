"Шахед" намеренно пытался атаковать пассажирский поезд на Житомирщине, –"Флеш"

22 декабря на Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд. Это могло произойти из-за российского "Шахеда", который, вероятно, пытался перед этим атаковать пассажирский поезд.

Это был беспилотник с онлайн-управлением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея "Флеша".

Что известно о попытке атаковать поезд на Житомирщине?

"Флеш" рассказал, что той ночью "Шахед" летел атаковать объект энергетики.

Но на пути оператор беспилотника увидел, что внизу движется пассажирский поезд. Он четко видел и понимал, что там находятся люди, и решил направить БпЛА именно на них. К счастью, промахнулся.

Противник продолжает атаковать наши тылы "Шахедами" с онлайн-управлением, и для него не существует моральных границ. Я не буду называть номер поезда, но люди, которые мирно спали в нем, даже не представляют, что родились во второй раз,

– добавил "Флеш".

Он рассказал, что тот "Шахед" упал и позже стал причиной аварии грузового поезда.

Им могли управлять из Беларуси. Между ней и местом атаки – 80 километров.

"Государству необходимо обратить внимание на защиту локомотивов и поездов в целом, не только вблизи границ с Россией. Сюда входит как РЭБ против mesh-модемов, так и информирование машинистов (алгоритмы при появлении "Шахедов")", – подчеркнул "Флеш".

Что известно о железнодорожной аварии?