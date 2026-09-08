Российский "Шахед" через Молдову залетел в Румынию, затем – вернулся и разбился

Российский "Шахед" разбился во вторник вечером, 8 сентября, на территории Молдовы в 25 километрах от границы с Румынией, недалеко от уезда Ботошань. Для мониторинга ситуации в воздушном пространстве Румынии поднялись два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании.

Из-за инцидента пришлось приостановить полеты – несколько гражданских самолетов кружили над аэропортами, не приземляясь. Об этом сообщают Stirile и Digi24.

Что известно о "Шахеде" в Молдове и Румынии

Воздушная цель была впервые обнаружена системой радиолокационного наблюдения Молдовы в 16:20 к западу от Кишинева. Беспилотник пересек границу со стороны Украины вблизи Славяносербки и двигался в направлении Бендер.

В 16:37 БПЛА покинул Молдову и вошел в воздушное пространство Румынии, примерно в 30 километрах к юго-востоку от Ясс.

Так цель летала более часа, воздушную тревогу сняли только в 17:33, когда БПЛА снова вернулся в Молдову.

Впоследствии стало известно, что беспилотник разбился в районе села Михайлени-Веки в Молдове.

Напомним, что Молдова, Румыния и другие страны неоднократно сообщали о БПЛА на своей территории.

Например, 30 августа беспилотник пересек границу с Молдовой в районе города Днестровск со стороны Одесской области, а впоследствии вернулся в Украину.

А 26 августа на черноморском курорте Румынии обнаружили фрагмент неизвестного беспилотника, как и на побережье Болгарии, где нашли обломки сразу нескольких БПЛА без боевых частей.