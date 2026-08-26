Об этом сообщают News.ro и Министерство обороны Болгарии.

Что известно о фрагменте дрона в Румынии?

Несколько человек на пляже в Олимпи, что в румынском уезде Констанца, заметили обломок беспилотника. Они сообщили властям об этой находке.

На место обнаружения обломков прибыли специалисты, которые должны провести осмотр. Из соображений безопасности территорию временно закрыли для туристов.

В то же время что еще один фрагмент беспилотника нашли накануне, 25 августа, недалеко от казино в Констанце.

По предварительным данным, обломок вынесло на берег морем, и он оказался между волнорезами у набережной.

На находку обратили внимание прохожие, которые сообщили о ней правоохранителям. Полицейские изъяли предмет для дальнейшего исследования. Предварительно предполагается, что взрывного заряда внутри него не было.

Теперь следователям предстоит выяснить происхождение обоих объектов, обнаруженных на побережье Черного моря, и установить, при каких обстоятельствах они оказались там.

Что известно об обломках дрона в Болгарии?

На черноморском побережье Болгарии нашли обломки нескольких беспилотников. Один из БПЛА обнаружили на побережье в районе Кабакума недалеко от Варны. Специалисты специальной группы Военно-морских сил осмотрели беспилотник и установили, что взрывчатых веществ он не содержал. После этого его доставили на военно-морскую базу в Варне.

Еще два беспилотника заметили непосредственно в водах Черного моря – вблизи Помория и в районе Паша-дере. Болгарские военные уничтожили их прямо в море.

Кроме того, в море недалеко от курортного комплекса Камчия нашли крыло ударного беспилотника без боезаряда. Оно не представляло угрозы, поэтому обломок также доставили на военно-морскую базу в Варне для дальнейшего исследования.

Напомним, ранее мы писали, что на юге Молдовы, в селе Крокмаз, взорвался беспилотник. Его обломки повредили несколько частных домовладений. В Кишиневе инцидент назвали серьезным нарушением воздушного пространства страны.