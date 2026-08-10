Об этом сообщает полиция Молдовы.

Что известно об инциденте с дроном-ракетой, который упал в Молдове?

По предварительным выводам специалистов, взрыв произошел на высоте около 2,5 метра после столкновения беспилотника с деревом в лесополосе. Осколки разлетелись по значительной территории, в результате чего были повреждены несколько хозяйств в Крокмазе.

В полиции Молдовы отметили, что найденные фрагменты имеют характеристики, схожие с компонентами управляемой ракеты. Это может свидетельствовать о том, что аппарат относился к типу "дрон-ракета". В ведомстве подчеркнули, что это первый зафиксированный в Молдове инцидент с таким типом беспилотника.

К слову, Крокмаз расположен недалеко от границы с Одесской областью Украины. Ночью и утром 9 августа российские войска массированно провели атаку на Одесскую область беспилотниками. По данным Одесской ОГА, в результате атаки пострадали люди, были повреждены жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры.

Как отреагировали в Молдове?

После падения дрона ситуацию прокомментировали руководители Молдовы. Премьер-министр страны Василе Тофан заявил, что хорошо, что беспилотник попал в дерево, а не в жилой дом. Он также подчеркнул, что нахождение Молдовы за пределами непосредственной зоны боевых действий не гарантирует безопасности. По его словам, жертв в результате инцидента нет, а пожар удалось быстро ликвидировать. Премьер поблагодарил полицейских, спасателей и пожарных за оперативную реакцию.

Президент Молдовы Мая Санду 10 августа также осудила инцидент. Она заявила, что нарушение воздушного пространства является прямым следствием российской агрессии и создает реальную угрозу для населения региона.

После падения беспилотника Молдова отозвала своего посла в России для консультаций. В Министерстве иностранных дел страны назвали инцидент серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Молдовы, которое поставило под угрозу безопасность граждан.

В молдавском МИД также подчеркнули, что страна осуждает российскую агрессию против Украины и ее последствия для безопасности Молдовы и всего региона.

Напомним, 9 августа у черноморского побережья Турции, недалеко от порта Хопа в провинции Артвин, обнаружили неизвестный подводный беспилотник. После этого в район направили подразделения береговой охраны, усилили меры безопасности и перекрыли автомобильную дорогу между Кемальпашей и Хопой.

На данный момент точное происхождение, назначение и характеристики аппарата неизвестны. Турецкие службы проводят проверку и должны установить все обстоятельства его появления у побережья.