Про це повідомляє поліція Молдови.

Що відомо про інцидент із дроном-ракетою, який впав у Молдові?

За попередніми висновками фахівців, вибух стався на висоті близько 2,5 метра після зіткнення безпілотника з деревом у лісосмузі. Уламки розлетілися на значну територію, через що були пошкоджені кілька господарств у Крокмазі.

У поліції Молдови зазначили, що знайдені фрагменти мають характеристики, схожі на компоненти керованої ракети. Це може свідчити про те, що апарат належав до типу "дрон-ракета". У відомстві наголосили, що це перший зафіксований у Молдові інцидент із таким типом безпілотника.

До слова, Крокмаз розташований неподалік кордону з Одеською областю України. У ніч і вранці 9 серпня російські війська масовано атакували Одещину безпілотниками. За даними Одеської ОВА, внаслідок атаки постраждали люди, були пошкоджені житлові будинки та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як відреагували у Молдові?

Після падіння дрона ситуацію прокоментували керівники Молдови. Прем'єр-міністр країни Василе Тофан заявив, що добре, що безпілотник влучив у дерево, а не в житловий будинок. Він також наголосив, що перебування Молдови за межами безпосередньої зони бойових дій не гарантує безпеки. За його словами, жертв унаслідок інциденту немає, а пожежу вдалося швидко ліквідувати. Прем'єр подякував поліцейським, рятувальникам і пожежникам за оперативну реакцію.

Президентка Молдови Мая Санду 10 серпня також засудила інцидент. Вона заявила, що порушення повітряного простору є прямим наслідком російської агресії та створює реальну загрозу для населення регіону.

Після падіння безпілотника Молдова відкликала свого посла в Росії для консультацій. У Міністерстві закордонних справ країни назвали інцидент серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Молдови, яке поставило під загрозу безпеку громадян.

У молдовському МЗС також наголосили, що країна засуджує російську агресію проти України та її наслідки для безпеки Молдови й усього регіону.

Нагадаємо, 9 серпня біля чорноморського узбережжя Туреччини, неподалік порту Хопа в провінції Артвін, виявили невідомий підводний безпілотник. Після цього до району направили підрозділи берегової охорони, посилили заходи безпеки та перекрили автомобільну дорогу між Кемальпашею та Хопою.

Наразі точне походження, призначення та характеристики апарата невідомі. Турецькі служби проводять перевірку та мають встановити всі обставини його появи біля узбережжя.