Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кazinform.
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Что известно о дроне, который упал в Казахстане
Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверку по факту обнаружения предмета, который внешне похож на БпЛА. Дрон обнаружили в Таскалинском районе, который граничит с Россией.
Объект упал в отдаленной местности, далеко от населенных пунктов, и найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются,
– отмечают в издании.
Дрон нашли в Таскалинском районе: смотрите на карте
Кроме того, СМИ предоставили фото найденного БпЛА. На них можно увидеть, что дрон действительно похож на российский "Шахед" и даже имеет соответствующую маркировку.
Дрон, который нашли в Казахстане / Фото Кazinform
К слову, в феврале в Казахстане обнаружили обломки российского разведывательного дрона "Орлан". Их нашли вблизи инфраструктуры "Каспийского трубопроводного консорциума".