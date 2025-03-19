Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кazinform.

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Что известно о дроне, который упал в Казахстане

Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверку по факту обнаружения предмета, который внешне похож на БпЛА. Дрон обнаружили в Таскалинском районе, который граничит с Россией.

Объект упал в отдаленной местности, далеко от населенных пунктов, и найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются,

– отмечают в издании.

Дрон нашли в Таскалинском районе: смотрите на карте

Кроме того, СМИ предоставили фото найденного БпЛА. На них можно увидеть, что дрон действительно похож на российский "Шахед" и даже имеет соответствующую маркировку.

Дрон, который нашли в Казахстане / Фото Кazinform

К слову, в феврале в Казахстане обнаружили обломки российского разведывательного дрона "Орлан". Их нашли вблизи инфраструктуры "Каспийского трубопроводного консорциума".