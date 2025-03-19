Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кazinform.
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Що відомо про дрон, який впав у Казахстані
Департамент поліції Західно-Казахстанської області спільно з уповноваженими службами проводить перевірку за фактом виявлення предмета, який зовні подібний на БпЛА. Дрон виявили у Таскалінському районі, який межує з Росією.
Об'єкт упав у віддаленій місцевості, далеко від населених пунктів, і знайдений у цілісному стані, без видимих пошкоджень. Усі обставини події встановлюються,
– зазначають у виданні.
Дрон знайшли в Таскалінському районі: дивіться на карті
Крім того, ЗМІ надали фото знайденого БпЛА. На них можна побачити, що дрон дійсно подібний до російського "Шахеда" та навіть має відповідне маркування.
Дрон, який знайшли у Казахстані / Фото Кazinform
До слова, у лютому в Казахстані виявили уламки російського розвідувального дрона "Орлан". Їх знайшли поблизу інфраструктури "Каспійського трубопровідного консорціуму".