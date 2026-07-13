Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции Республики Молдова на своем официальном Telegram-канале.

Что известно о падении "Шахеда" в Молдове?

Около 01:03 местные жители сообщили полиции, что на окраине населенного пункта Копанка в районе Каушень упал небольшой летательный аппарат, похожий на дрон. После столкновения с землей началось возгорание.

Правоохранители немедленно оцепили место происшествия, а к работе приступили специализированные взрывотехнические подразделения.

По данным Министерства обороны и Министерства иностранных дел Молдовы, это был российский беспилотник типа "Герань-2". Он пролетел через воздушное пространство Молдовы во время воздушных атак на Одесскую область.

Такие дроны изготовлены из фанеры и пластика и не несут боевого заряда, однако имеют заполненные топливные баки. При столкновении с препятствиями именно остатки этого топлива часто становятся причиной локальных пожаров.

Этот новый инцидент является серьезным и недопустимым нарушением воздушного пространства Молдовы и еще раз подтверждает, что агрессивная война России против Украины создает прямые угрозы безопасности наших граждан и всего региона,

– отметили в МИД Молдовы.

Подобные инциденты не являются целенаправленным нападением на Молдову, а являются прямым следствием российского террора против Украины.

Российское командование сознательно прокладывает маршруты своих беспилотников через приграничные районы Молдовы, в частности через южный пограничный сектор вблизи украинских портов на Дунае. Это делается для того, чтобы затруднить работу украинской противовоздушной обороны, которая не имеет права вести огонь в сторону суверенного воздушного пространства соседнего государства.

Инциденты с российскими дронами в Молдове приобрели систематический характер. В частности, 28 июня дрон едва не разбился о крышу дома в центре Кишинева. Тогда пришлось эвакуировать весь подъезд.

17 марта российский дрон-камикадзе с боевым взрывчатым веществом упал возле приграничного села Тудора в Штефан-Водском районе.

Несколькими днями ранее, 14 марта, еще один "Шахед" нарушил воздушное пространство на востоке страны и исчез с радаров в районе села Троицкое.

7 февраля неизвестный беспилотник обнаружили возле села София, а 22 января саперам пришлось провести контролируемый подрыв российского беспилотника с неразорвавшейся боевой частью, который упал прямо на огород жилого дома в селе Крокмаз, поскольку его транспортировка была слишком опасной.