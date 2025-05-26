Российские "Шахеды" не управляются удаленно, у них нет такого функционала, – "Флеш"

Издание The Economist писало, что россияне якобы начали управлять "Шахедами" с помощью телеграмм-ботов. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение специалиста по системам РЭБ и связи Сергея "Флеша" Бескрестнова в его телеграм-канале.

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Что сказал "Флеш" о статье The Economist

Военный отметил, что российские "Шахеды" не управляются в полете через мессенджер Telegram и не передают никуда видеотрансляцию через украинские мобильные сети. Также, по словам эксперта, беспилотники страны-агрессора не имеют внутри искусственного интеллекта.

Шахеты, по-прежнему, летают на основе сигналов спутниковой навигации, и РЭБ на них влияет,

– заметил "Флеш".

Сергей Бескрестнов также подчеркнул, что ни одной записки из Алабуги от "друзей инженеров из РФ", как говорилось в материале, никто никогда не находил.

В то же время военный рассказал, что же на самом деле есть в российских "Шахедах", которыми оккупанты атакуют Украину. По словам "Флеша", на "Шахедах" устанавливают трекер, который присылает информацию о местонахождении дрона и его полетные данные (скорость, высота).

"Показания направляются через телеграм-бот. Для отправки используются сети мобильной связи и сим-карты. Сим-карты могут быть российские, украинские и других стран. Этих модемов и сим-карт в обломках мы находим сотни, если не тысячи уже", – пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что в Украине об этом известно уже давно, поэтому военные и другие специалисты не позволяют "Шахедам" использовать украинские мобильные сети.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что некоторые "Шахеды" еще с прошлого года управляются дистанционно, на дроны устанавливали камеры и управляли удаленно. По словам лейтенанта, в этом нет никакой сенсации – их сбивают.