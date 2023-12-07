Людей просят немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Что известно об атаке "Шахедами"

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21:26 В Воздушных силах рассказали, что очередная группа ударных БПЛА типа "Шахед" находится в Запорожской области. Она двигается в направлении Днепропетровской области

21:08 Воздушные силы предупредили об угрозе Павлограда в Днепропетровской области. Жителей города призвали уходить в укрытие.

20:48 В Воздушных силах отметили, что российские беспилотники двигаются в направлении Днепропетровской области. Там звучали сигналы тревоги.

20:45 Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских беспилотников в Запорожской области. Жителей призывали направляться в укрытие гражданской защиты.

Минувшей ночью россияне тоже атаковали "Шахедами"