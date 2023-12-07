Людей просять негайно пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
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Що відомо про атаку "Шахедами"
Минулої ночі росіяни теж атакували "Шахедами"
- У ніч на 7 грудня російські загарбники пускали по Україні безпілотники типу "Шахед". Тоді російська армія запустила 18 безпілотних літальних апаратів.
- У Повітряних силах зазначили, що нашій протиповітряній обороні вдалося збити 15 із 18 "Шахедів". Для їх ліквідації залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
- Внаслідок атаки постраждала Одеська область. Там була пошкоджена припортова інфраструктура Подунав'я, зокрема складське приміщення, елеватор та вантажівки.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що цього разу безпілотники летіли типовим для росіян маршрутом. Їх запускали з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
- Варто зазначити, що "Шахеди" несуть велику загрозу для українських громадян, тому треба перебувати в укриттях, якщо попереджали про загрозу їх застосування. Чим небезпечні ці російські безпілотники – читайте у матеріалі.