Людей просять негайно пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:26 У Повітряних силах розповіли, що чергова група ударних БпЛА типу "Шахед" перебуває в Запорізькій області. Вона рухається в напрямку Дніпропетровщини

21:08 Повітряні сили попередили про загрозу жителів Павлограда у Дніпропетровській області. Жителів міста закликали іти в укриття.

20:48 У Повітряних силах зазначили, що російські безпілотники рухаються у напрямку Дніпропетровської області. Там також лунали сигнали тривоги.

20:45 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих безпілотників у Запорізькій області. Жителів закликали прямувати в укриття цивільного захисту.

Минулої ночі росіяни теж атакували "Шахедами"