Оккупанты в очередной раз пытаются атаковать портовую инфраструктуру нашего государства. Однако украинская противовоздушная оборона дает героическое сопротивление этим намерениям захватчиков.

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Что известно об атаке на Одесскую область

Воздушные силы объявили тревогу по всей Одесской области в 0 часов 27 минут. Причиной тому стал пуск ударных беспилотников типа "Шахед" российской армией в сторону Юга Украины.

Несколько групп ударных БпЛА предположительно "Шахед" из Черного моря направляются в южные районы Одесской области,

– отметили в Воздушных силах.

Особое внимание наши военные попросили обратить жителей Измаильского района. В частности, защитники неба отметили, что Группы ударных БПЛА двигаются вдоль границы с Румынией.

Спустя еще полчаса Воздушные силы предупредили об опасности жителей населенного пункта Рени. Военные отметили, что курс может меняться, в то же время, еще несколько групп российских беспилотников из Черного моря отправились в направлении южных районов Одесской области.

"Группы БПЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил и Рени", – подчеркнули воздушные силы.

Около 1 часа 46 минут стало известно, что еще одна группа "Шахедов" вылетела в направлении Юга Одесской области.

В мониторинговом телеграм-канале Monitor написали, что российские ударные БПЛА двигаются вдоль русла Дуная в направлении Измаила и далее за вектором. Авторы канала подтвердили, что уже работают наземные силы противовоздушной обороны и авиация.

Они также призвали жителей региона находиться подальше от окон и стекла. По словам авторов канала, враг не оставляет планы по атакам портовой инфраструктуры нашей страны.

Об опасности для Измаильского района говорил и глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он призвал весь Измаильский район ни в коем случае не игнорировать воздушную тревогу, а также быстро уходить в укрытие и безопасные места.

В заключение он также отметил, что жителям Измаильского района следует не выходить из безопасных мест до отбоя воздушной тревоги. Глава Одесской ОВА также напомнил, что работу сил ПВО снимать категорически запрещено.

Оккупанты уже не впервые обстреливают Одесскую область