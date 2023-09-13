Окупанти вчергове намагаються атакувати портову інфраструктуру нашої держави. Однак українська протиповітряна оборона дає героїчний спротив цим намірам загарбників.

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Що відомо про атаку на Одеську область

Повітряні сили оголосили тривогу по всій Одеській області о 0 годині 27 хвилин. Причиною цього став пуск ударних безпілотників типу "Шахед" російською армією у бік Півдня України.

Декілька груп ударних БпЛА імовірно "Шахед" з Чорного моря прямують до південних районів Одеської області,

– зазначили у Повітряних силах.

Особливу увагу наші військові попросили звернути жителів Ізмаїльського району. Зокрема, захисники неба зазначили, що Групи ударних БпЛА рухаються вздовж кордону з Румунією.

Ще через близько пів години Повітряні сили попередили про небезпеку жителів населеного пункту Рені. Військові зазначили, що курс може змінюватись, водночас ще кілька груп російських безпілотників з Чорного моря вирушили в напрямку південних районів Одеської області.

"Групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одеської області, напрямок на Ізмаїл та Рені", – наголосили Повітряні сили.

Близько 1 години 46 хвилин стало відомо, що ще одна група "Шахедів" вилетіла у напрямку Півдня Одеської області.

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor написали, що російські ударні БпЛА рухаються вздовж русла Дунаю у напрямку Ізмаїла і далі за вектором. Автори каналу підтвердили, що вже працюють наземні сили протиповітряної оборони та авіація.

Вони також закликали жителів регіону бути подалі від вікон та скла. За словами авторів каналу, ворог не полишає планів з атак портової інфраструктури нашої країни.

Про небезпеку для Ізмаїльського району говорив і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він закликав весь Ізмаїльський район ні в якому разі не ігнорувати повітряну тривогу, а також хутко йти в укриття та безпечні місця.

Наостанок він також зазначив, що жителям Ізмаїльського району варто не виходити з безпечних місць до відбою повітряної тривоги. Очільник Одеської ОВА також нагадав, що роботу сил ППО знімати категорично заборонено.

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