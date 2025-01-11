По вражеским целям отработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько дронов сбили

В ночь на 11 января 2025 года россияне атаковали 74-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, что в России.

Указывается, что воздушное нападение врага отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 47-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

В Воздушных сил отметили. что из-за падения сбитых вражеских БПЛА в 7 областях Украины повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома и автотранспорт. Предварительно, без жертв. Сейчас последствия ликвидируют, а пострадавшим оказывается помощь.

Там также сообщили, что 27 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).



Сбито 47 вражеских БПЛА / Инфографика Воздушных сил