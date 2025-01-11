По ворожих цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також У Кіровоградській області є пошкодження після атаки: дрони зачепили опору ЛЕП

Скільки дронів збили

У ніч проти 11 січня 2025 року росіяни атакували 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Вказується, що повітряний напад ворога відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних сил зазначили. що через падіння збитих ворожих БпЛА у 7 областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки та автотранспорт. Попередньо, без жертв. Наразі наслідки ліквідовують, а постраждалим надається допомога.

Там також повідомили, що 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Збито 47 ворожих БпЛА / Інфографіка Повітряних сил