Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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На Киевщине работает ПВО

Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграмме.

В КОВА вечером 8 декабря сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские БпЛА.

Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – добавили в ОВА.

Там также отметили, что нужно придерживаться информационной тишины. В ОВА отметили, что нельзя фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что Россия еще днем 8 декабря запустила на территорию Украины "Шахеды". Куда дошла тревога и где сейчас фиксируют вражеские ударные БпЛА читайте в материале 24 Канала.