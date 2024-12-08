Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
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На Киевщине работает ПВО
Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграмме.
В КОВА вечером 8 декабря сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские БпЛА.
Силы ПВО работают по целям,
– говорится в сообщении.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – добавили в ОВА.
Там также отметили, что нужно придерживаться информационной тишины. В ОВА отметили, что нельзя фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, что Россия еще днем 8 декабря запустила на территорию Украины "Шахеды". Куда дошла тревога и где сейчас фиксируют вражеские ударные БпЛА читайте в материале 24 Канала.