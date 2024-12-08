Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині працює ППО

Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

В КОВА ввечері 8 грудня повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях,

– ідеться в повідомленні.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – додали в ОВА.

Там також зазначили, що потрібно дотримуватися інформаційної тиші. В ОВА наголосили, що не можна фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.

Додамо, що о 19:11 в Повітряних силах повідомляли про ворожі БпЛА в напрямку Києва з південного заходу.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що Росія ще вдень 8 грудня запустила на територію України "Шахеди". Куди дійшла тривога та де наразі фіксують ворожі ударні БпЛА читайте в матеріалі 24 Каналу.