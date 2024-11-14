Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах.

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Россияне атакуют "Шахедами" Киевскую область

Российская армия не прекращает терроризировать "Шахедами" мирное население. Утром 14 ноября враг в очередной раз атаковал ударными БПЛА Киевскую область.

Около 07:05 Воздушные силы предупредили, что на востоке Киевской области зафиксировали дроны-камикадзе. "Шахеды" двигались в направлении Черкасской области. Позже военные сообщили, что БПЛА продолжают движение по Киевской области. Так, "Шахеды" зафиксировали южнее Киева в направлении Василькова, а другая воздушная цель была на востоке области – дрон двигался на Канев.

В 08:15 в Киевской области слышали работу ПВО. В Киевской ОВА отметили, что в регионе продолжается атака БПЛА, сейчас защитники отражают атаку.

Киевская ОВА призвала украинцев находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги. Также киевлянам напомнили, что стоит придерживаться информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Сейчас Киевская ОВА не сообщала о разрушениях, повреждениях или пострадавших в результате атаки дронами-камикадзе.