Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Закликаємо українці не нехтувати власною безпекою та залишатися у безпечних місцях.

До теми "Шахеди" знову залітають в Україну, дрони загрожують Київщині: де оголошено тривогу

Росіяни атакують "Шахедами" Київщину

Російська армія не припиняє тероризувати "Шахедами" мирне населення. Зранку 14 листопада ворог вкотре атакував ударними БпЛА Київську область.

Близько 07:05 Повітряні сили попередили, що на сході Київської області зафіксували дрони-камікадзе. "Шахеди" рухалися у напрямку Черкащини. Згодом військові повідомили, що БпЛА продовжують рух Київщиною. Так, "Шахеди" зафіксували південніше Києва у напрямку Василькова, а інша повітряна ціль була на сході області – дрон рухався на Канів.

О 08:15 у Київській області чули роботу ППО. У Київській ОВА наголосили, що в регіоні триває атака БпЛА, нині захисники відбивають атаку.

Київська ОВА закликала українців перебувати в укритті до відбою повітряної тривоги. Також киянам нагадали, що варто дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Наразі Київська ОВА не повідомляла про руйнування, пошкодження чи постраждалих внаслідок атаки дронами-камікадзе.