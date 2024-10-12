Сейчас там уже слышали взрывы. По данным Киевской областной военной администрации, в регионе работает противовоздушная оборона.

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В Киевской области слышны взрывы

В 20:43 на территории Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе типа "Шахед". Позже Воздушные силы уточнили об ударных БпЛА, двигавшихся с территории Черниговской области в направлении Киевской области.

Незадолго после предупреждения защитников неба Киевская областная военная администрация сообщила о работе противовоздушной обороны в регионе. Там посоветовали соблюдать информационную тишину.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении Киевской ОВА.

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Напомним, на днях Украина в очередной раз пережила террор "Шахедами". Так, 11 октября атаку отражали, в частности, в Киевской области. Там работали силы ПВО. К счастью, украинские защитники уничтожили все враждебные цели.